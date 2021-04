Vaccinazioni: il Comune aiuta i cittadini dai 60 ai 79 anni ad aderire

Tronzano: il Comune aiuta i cittadini tra i 60 e i 79 anni a prenotare la vaccinazione. A breve sarà organizzato anche un servizio di trasporto, a prezzi agevolati, per i centri di immunizzazione e le strutture sanitarie.

Da oggi, mercoledì 21 aprile, si può aderire alla campagna prenotando un appuntamento in municipio, attraverso il numero 0161 911235. Il personale sarà a disposizione per registrare il richiedente su Il Piemonte ti vaccina, il portale regionale che raccoglie le preadesioni di chi intende immunizzarsi. La data e l'ora dell'iniezione saranno invece comunicate a un numero di cellulare da indicare nel momento dell'iscrizione.

Nel frattempo gli amministratori sono al lavoro per ripristinare il servizio di trasporto sanitario, avviato nel 2008 grazie ai volontari della Protezione civile che si erano messi a disposizione anche degli ospiti della rsa. "Da un anno a questa parte i due veicoli adibiti a tal fine sono però rimasti fermi, sia perché non consentirebbero di rispettare le norme anti-contagio, sia per tutelare la salute dei volontari" spiega il vicesindaco Fausto Valdo.

Gli amministratori hanno quindi preso contatti con un'associazione di Santhià, che potrebbe occuparsi dei trasporti per visite ed esami, degli interventi di emergenza e, non ultimo, anche dell'accompagnamento dei tronzanesi che per vaccinarsi vengono convocati proprio nella cittadina confinante. "L'accordo permetterebbe di sopperire alla sospensione del servizio della Protezione Civile, finché quest'ultima non tornerà in attività" precisa Valdo.