Sambonet: "La nostra sede a disposizione per le vaccinazioni"

Anche Sambonet, l'azienda nata a Vercelli con sede ad Orfengo (Novara) ha appoggiato la campagna vaccinale nazionale anti Covid 19 rispondendo all’invito di Confindustria, già arrivata a un’adesione di circa 7 mila imprese italiane.

L’azienda ha risposto all’appello di Confindustria non solo rendendo disponibile la propria sede di Orfengo per la somministrazione dei vaccini a collaboratori ma, se ci sarà la possibilità, confermando la propria posizione in ambito di Social Responsibility, proponendosi anche al servizio di familiari e territorio. “Con il prezioso supporto del nostro medico aziendale Simona Di Cuia siamo qui, pronti, a completa disposizione della struttura operativa del Commissario straordinario per la gestione dell’emergenza – dichiara l’ingegner Franco Fiorenzo Coppo, amministratore unico di Sambonet Paderno Industrie - Desideriamo farci parte attiva dando il nostro contributo per velocizzare questa indispensabile campagna vaccinale, una preziosa lotta contro il tempo per raggiungere una totale copertura della popolazione”. L’azienda ha immediatamente coinvolto i propri collaboratori in un sondaggio interno per verificarne l’intenzione d’adesione (80% dei dipendenti ha risposto, con l’86% che si è detto interessato) ma anche per comprenderne dubbi, bisogni, aspettative e necessità. In ottica Whp – il progetto europeo per il benessere dell'ambiente di lavoro a cui Sambonet aderisce dal 2016 – e soprattutto in riferimento al difficile momento che stiamo vivendo, Sambonet desidera accompagnare i propri dipendenti rispondendo con adeguata campagna informativa come, già da oltre un anno sta facendo in ambito di gestione pandemica. Il modus operandi dimostra la sua efficacia già dall’inizio della pandemia, in quanto nessun focolaio si è sviluppato in azienda. In attesa delle prossime istruzioni operative da seguire scrupolosamente – allineate ai protocolli nazionali recentemente diffusi – l’azienda si è già attivata progettando una possibile predisposizione delle aree eventualmente interessate e mantenendo calde le relazioni con tutti gli organi istituzionali e di riferimento interessati.