Formigliana: recuperato un raro esemplare di Gufo reale

Nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 20 aprile, i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Albano Vercellese, durante lo svolgimento del servizio di vigilanza ambientale e su segnalazione telefonica ricevuta da un cittadino, sono intervenuti a Formigliana, a ridosso dell'incrocio tra la strada provinciale 6 ed il Canale Cavour, recuperando un giovane gufo reale impossibilitato a volare.

L’esemplare, spiegano i Carabinieri, "appartiene alle specie particolarmente protetta ex art. 2 legge 157/92, Convenzione di Berna - All. 2; Direttiva uccelli 79/409/CEE all.1". Successivamente il giovane rapace notturno è stato affidato al responsabile Lipu per la provincia di Vercelli Giuseppe Ranghino e trasportato al Centro Recupero Fauna Selvatica Lipu di Tigliole d'Asti per essere ricoverato e ricevere le cure necessarie.