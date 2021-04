Distribuite gratuitamente al mercato 750 mascherine Ffp2

Santhià: distribuite gratuitamente 750 mascherine Ffp2 al mercato di piazza Zapelloni. "L'emergenza sanitaria non è ancora terminata, i dispositivi di protezione e parallelamente la fase vaccinale sono le uniche strategie efficaci, indispensabili per archiviare questa pandemia - sottolinea il sindaco Angelo Cappuccio - per questo motivo i volontari della Protezione civile hanno distribuito ai cittadini 750 mascherine ad alta protezione, acquistate dal Comune.

Intanto nella sede degli Alpini prosegue la fase vaccinale con Asl Vercelli e il volontariato attivo.