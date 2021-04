Un ambitissimo "Sol" per il trinese Bonato

Una coppia di trinesi conquista sempre più la Spagna. Sono i coniugi Davide Bonato e Daniela Rosso che col loro ristorante “Gioia” a Madrid hanno appena ricevuto il “Sol” Repsol, la guida del settore più in voga in terra iberica. E’ solo l’ultimo dei riconoscimenti ottenuti dal ristorante italiano a Madrid.

Nel 2017 i coniugi Bonato ottennero la menzione d'onore tra i ristoranti di cucina straniera per il loro "Gioia" alla quattordicesima edizione del premio gastronomico della rivista di settore “Metropoli”, legata al giornale El Mundo. Nel 2018 arrivò la vittoria nel programma "La cuenta, por favor" su Tele Madrid nella puntata dedicata al ristorante più romantico. Determinante per quel successo fu il riso cucinato da chef Davide Bonato che così commentò: "Abbiamo vinto grazie al riso, che da buon trinese ho cotto a dovere, alla perfezione. Abbiamo vinto col nostro amato riso vercellese. Il “Gioia” è un locale ricco di dettagli trinesi e piemontesi. E' romantico, e questo aspetto è stato premiato dal programma. Per me e Daniela vincere grazie al nostro riso è stato molto bello. Siamo molto legati alla nostra Trino, e infatti, proponiamo tanti piatti della nostra origine, come i risotti, la bagna cauda, e tanto altro". Nel 2019 altro riconoscimento per la coppia trinese: il ristorante “Gioia” venne infatti inserito nella guida Michelin della penisola iberica.

Ora il “Sol” della Repsol: "Se in tutto il mondo è conosciuta la Guida Michelin e sono ambite le sue “stelle”, qui in Spagna sono altrettanto ambiti i “soli” della Guida Repsol - spiega Bonato - La guida spagnola assegna menzioni, un “sole”, due “soli”, tre “soli”. Noi siamo subito stati insigniti di un “sole”, un riconoscimento molto importante per il nostro “Gioia”. Per noi è un grande piacere ed un onore perché sono rari i ristoratori italiani che riescono ad ottenere questo riconoscimento in Spagna. Il nostro ristorante è stato premiato per tutto il complesso dell’esperienza vissuta da chi, per Repsol, lo ha ispezionato e provato. Questo “sole” è un bellissimo valore aggiunto per il “Gioia”". Bonato nell’ultimo anno ha apportato anche delle innovazioni ai suoi piatti: "Durante il periodo di chiusura per la pandemia dello scorso anno ho iniziato ad approfondire meglio ogni aspetto del cibo, ho studiato la composizione dei vari alimenti e questo lavoro di ricerca mi ha aiutato molto nell’introdurre nuovi abbinamenti e nell’utilizzo delle materie prime. Questa ricerca ha portato ad un’evoluzione dei miei piatti che in questi mesi è stata molto apprezzata dalla clientela. Ma ancora adesso continuo a studiare delle novità, il mio ormai è un laboratorio continuo. Questo aspetto ha fatto sì che fossimo premiati dalla Guida Repsol col loro “sole”. Dopo un anno durissimo come il 2020, con alcuni mesi di chiusura totale, rientrare al lavoro nella seconda parte dello scorso anno ed ottenere un riconoscimento come questo è stato fantastico. Stiamo vivendo ancora momenti difficili ma vogliamo guardare al futuro con speranza e voglia di tornare alla nostra vita normale, prestando attenzione alle precauzioni e alle regole".