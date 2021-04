Borgo d'Ale: il Comune riapre i parchi giochi e l'area fitness di via Ivrea. La misura si rivolge in particolare ai bambini dell'infanzia, che durante le attività scolastiche del lunedì, del mercoledì e del venerdì (dalle 9 alle 12) potranno usufruire in maniera esclusiva dello spazio Borgobimbi.

Oltre a quest'area da oggi, martedì 20 aprile, sono aperti anche i giochi di piazza Verdi e del parco dell'acquedotto. Alla base del provvedimento c'è il recente decreto del presidente della Regione, che concede ai sindaci di assumere regole specifiche sull'uso degli spazi, sempre nel rispetto della prevenzione. Nel caso di Borgo d'Ale i contagi si contano sulle dita di una mano, e così il sindaco Pier Mauro Andorno ha deciso di togliere i sigilli. "La nostra volontà è quella di far riprendere, anche se gradualmente e responsabilmente, una indispensabile normalità di vita e socializzazione" afferma. In particolare per i più giovani, "che sono tra le persone che più hanno dovuto sopportare le restrizioni a causa della pandemia da covid-19" sottolinea il primo cittadino.

Ovviamente l'ingresso ai parchi giochi sarà vincolato al rispetto delle norme anti-contagio, cioè il distanziamento di almeno un metro tra persone e l'uso della mascherina per chi ha più di sei anni.