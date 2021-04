Trino: partite le operazioni di diserbo "ecologico"

L’abbinamento del diserbo ecologico a quello meccanico (col decespugliatore) per mantenere pulita la città dalle erbe infestanti. E’ il piano di battaglia messo in piedi dall’assessore Alberto Mocca.

"Abbiamo iniziato nella passata settimana con il primo passaggio di diserbante ecologico partendo da via Vercelli martedì scorso - spiega Mocca - Il servizio è svolto anche quest’anno dalla ditta Siviero che utilizza l’abbinamento tra vapore e olio di colza, e altri prodotti vegetali, producendo la schiuma che trasmette un vapore molto caldo sulle erbe che infestano strade e marciapiedi e le elimina. Questo è il terzo anno in cui ci affidiamo a questa tipologia di diserbante, completamente naturale ed ecologico, che risulta molto efficace. Il diserbo ecologico verrà utilizzato specialmente nei luoghi in cui il passaggio meccanico risulta meno efficace, come nelle fessure dei marciapiedi e delle vie". L’assessore aggiunge: "L’efficacia del diserbante ecologico è di circa un mese e mezzo e lo alterniamo a quello meccanico per mantenere pulite Trino e Robella. Il diserbo ecologico sarà utilizzato un po’ ovunque si renda necessario e più volte durante la stagione estiva in base alle esigenze. Rispetto all’anno scorso non dovremmo effettuare il passaggio in viale Fratelli Brignone dal momento che è appena stato rimesso a nuovo il viale e quindi non dovrebbe essere infestato dall’erba. Qualora fosse necessario però interverremo".

Il sindaco Daniele Pane nel corso del suo aggiornamento settimanale ha fatto il punto su altri argomenti. Il cantiere della chiesa di San Domenico: "E’ partito nei giorni scorso e ringraziamo l’Arcidiocesi di Vercelli per aver avviato i lavori di restauro della facciata. Il nostro centro storico è la vetrina della città, da sempre chiediamo la collaborazione dei privati e in questo caso l’Arcidiocesi lo ha fatto così che nei prossimi mesi questa bellissima chiesa avrà un nuovo aspetto". I ripristini delle strade interessate dai lavori ai sottoservizi di acquedotto e gas: "Registriamo diversi ritardi da parte delle società di acqua e gas - spiega Pane - Martedì avremo un incontro in presenza coi loro responsabili per sollecitare un intervento rapido visto che i sei mesi di attesa dopo i lavori eseguiti sono passati, e quindi le società rapidamente devono provvedere a sistemare le strade rimaste indietro nel rifacimento del manto stradale e che quindi necessitano di manutenzione. Chiederemo pure la messa a pareggio di tutti i tombini visto che spesso è capitato in alcune vie di ritrovarci con abbassamento troppo pericoloso dei tombini stessi".

Pane termina con uno sguardo al futuro prossimo: "In giunta abbiamo approvato la bozza del bilancio consuntivo e così potremo tirare la riga sul 2020 entro il mese di aprile. Con il bilancio di previsione già approvato, e a breve avremo l’entità dell’avanzo di amministrazione, avremo così tutte le carte in regola per ripartire da maggio sia con le attività ordinarie e sia con le iniziative utili per dare una mano a chi ha avuto più difficoltà e danni dalle chiusure e dalla pandemia, e perciò accompagneremo chi ha più bisogno nella ripartenza. Daremo contributi ad associazioni culturali, sportive e per le manifestazioni: la settimana scorsa abbiamo incontrato Aoct e Pro Loco e se la pandemia ce lo permetterà avremo un’estate ricca di avvenimenti per ritrovare il sorriso e permettere a tutti di lavorare".