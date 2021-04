Parcheggio del salumificio aperto ai cittadini

Borgosesia: il grande parcheggio del Salumificio Franchi, prospiciente via Montrigone, diventa di utilità pubblica. "Antonio Posa, amministratore delegato del salumificio, nell’ambito di una futura complessiva opera di ristrutturazione dell’azienda ha deciso di rendere fruibile fin da subito anche ai cittadini il grande parcheggio finora privato - spiega l’assessore all’Urbanistica, Eleonora Guida - un’iniziativa che ha una ricaduta importantissima in termini di pubblica utilità, perché il terreno si trova in un’area all’ingresso della città, dove c’erano pochi spazi per la sosta".

Intanto, si è immediatamente provveduto a ripulire la zona dalle sterpaglie che l’avevano invasa: le squadre dell’Aib, su indicazione del Comune, hanno rimosso tutto il verde incolto che ricopriva la massicciata della ferrovia, rendendo impraticabile e indecorosa l’intera area: "Grazie alla nuova proprietà dell'azienda per la disponibilità - commenta il sindaco Paolo Tiramani - ed un ringraziamento speciale al gruppo Aib, che non fa mai mancare il proprio supporto a favore della collettività".