La giunta pulirà la città dai rifiuti una volta al mese

Cartacce, erbacce, rifiuti abbandonati nell’ambiente: le segnalazioni al Comune di Borgosesia sono sempre moltissime e gli amministratori decidono di impegnarsi in prima persona, in linea con la propria convinzione che l’ambiente sano sia il primo requisito perché la città sia vivibile ed accogliente.

"Abbiamo unanimemente deciso di scendere in campo personalmente e pulire le varie zone della città - spiega l’assessore all’Ambiente, Eleonora Guida - una volta al mese, con sacchi e tutti gli strumenti necessari, tutti noi componenti della Giunta usciremo sul territorio, individuando di volta in volta una zona da ripulire, e ci occuperemo di rimuovere tutti i rifiuti che vi troveremo. Il fronte della tutela ambientale ci sta molto a cuore, e vogliamo fare di tutto perché il nostro bellissimo territorio sia presidiato e tutelato a dovere, in modo da preservarlo integro per la salute di tutti noi".

L’iniziativa non è, naturalmente, esclusivo appannaggio degli amministratori, ma è aperta a tutti coloro che desiderino mettersi al servizio della propria città: "Chiunque desideri unirsi a noi - aggiunge Guida - sarà il benvenuto! A causa delle regole legate al Covid, chiediamo solo di iscriversi all’ufficio staff del Comune (0163. 290210) in modo che possiamo tutti operare in piena sicurezza".

Nonostante i continui appelli e l’implementazione del servizio di raccolta effettuata negli ultimi anni, il problema dell’abbandono di rifiuti nell’ambiente è ancora presente; questo non scoraggia comunque gli amministratori, convinti che attraverso una serie di azioni coordinate, dall’educazione ambientale rivolta ai bambini fino ad iniziative collettive di pulizia ambientale, si riuscirà a far interiorizzare a tutti il concetto che un ambiente pulito vuol dire salute, oltre che bellezza.



La prima giornata di pulizia ambientale sarà domenica 2 maggio.