Carnevale 2020, edizione segnata dal Covid: ristori alle compagnie

Santhià: ristoro alle compagnie carnevalesche locali. Sono stati assegnati 2.000 euro ai quattro carri di prima categoria, 1.000 euro ai due carri di seconda categoria e ai dieci gruppi di maschere a piedi, 600 euro. Il contributo di 16.000 euro che abitualmente il Comune consegnava alla Pro Loco per l'organizzazione del Carnevale storico, quest'anno è stato, invece, suddiviso tra i carristi e i gruppi mascherati che han preso parte all'edizione 2020. Un'edizione parziale, segnata dall'esordio della pandemia.

"In un anno così difficile, a cui si aggiunge anche la impossibilità per i gruppi dei carnevalanti di poter organizzarsi per rientrare almeno in parte delle spese sostenute lo scorso anno - spiega il sindaco Angelo Cappuccio - riteniamo imprescindibile erogare un minimo di ristoro direttamente a tali realtà. Non dimentichiamo, infatti, l'importante ruolo dei carristi e gruppi mascherati, che sono l'anima del nostro Carnevale".