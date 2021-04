Dal 27 aprile il primo mercato settimanale

Moncrivello: martedì 27 aprile si svolgerà il primo mercato settimanale. Al momento hanno aderito quattro banchi di alimentari. In un periodo in cui diversi negozi chiudono, c'è un paese che apre la sua piazza al commercio. Quella di Moncrivello sembra un'iniziativa in controtendenza rispetto ai tempi, ma solo fino a un certo punto. Le piccole imprese aderenti hanno sede in paese o nei centri vicini, dunque appartengono a quella categoria di attività locali che tanta importanza hanno acquisito durante le restrizioni.

"In generale è un periodo difficile. Speriamo che la bella stagione sia d'aiuto" commenta il sindaco Massimo Pissinis. L'idea di allestire il mercato è stata proposta dagli stessi ambulanti, alcuni dei quali avevano un 'buco' negli impegni settimanali proprio di martedì. Da parte sua il Comune ha attivato la procedura inoltrando domanda all'Asl. "Abbiamo proposto due siti - spiega il primo cittadino - Uno era lo spazio tra piazza Municipale e la scalinata della chiesa, l'altro piazza monsignor Oglietti, davanti alla parrocchia". La scelta è caduta su quest'ultima, sia per la pavimentazione in asfalto (che agevola le operazioni di pulizia) sia per la facilità con cui può essere chiusa al traffico.

In più l'area è già attrezzata con i servizi necessari, cioè i bagni e l'allaccio alla rete idrica. "Per quanto riguarda la corrente elettrica, nei primi tempi i banchi utilizzeranno i generatori - aggiunge il sindaco - In futuro, se il progetto decollerà, si potranno realizzare collegamenti con il contatore del campanile".

Al momento solo metà dei posti disponibili è stata assegnata. Il bando del Comune prevedeva un ulteriore posto per prodotti alimentari, altri due per non alimentari e due per prodotti agricoli. "Noi siamo comunque soddisfatti. Lo siamo per qualsiasi attività che contribuisce a rendere vivo il nostro paese e le sue strade - sottolinea Pissinis - Specialmente in questo periodo in cui diversi nostri concittadini, grazie al lavoro da casa, stanno riscoprendo l'opportunità di acquistare dai piccoli imprenditori locali".