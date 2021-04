Vapc: corso per volontario soccorritore del 118

Cigliano: martedì 20 aprile il gruppo Volontari assistenza pubblica ciglianese presenterà il corso per volontario soccorritore del 118. L'appuntamento si svolgerà su internet a partire dalle 20,30.

L'emergenza Coronavirus ha messo in luce l'impegno delle Pubbliche assistenze che, come la Vapc, operano grazie alla forza del volontariato. Chissà che questa attenzione, accompagnata anche da un po' di riconoscenza, non spinga all'insù il numero dei nuovi aspiranti soci.

L'incontro di martedì sarà dedicato in particolare a chi è interessato a svolgere gli interventi di emergenza in ambulanza. L'Allegato A, questo il nome del corso, si articola secondo le modalità formative stabilite dalla Regione e prevede una parte teorica (al termine del quale è prevista una prova di valutazione) e a seguire un periodo di pratica da svolgere sui mezzi di soccorso.

Entrambe le fasi saranno organizzate dalla stessa Vapc. Per iscriversi all'incontro online si può inviare una e-mail a [email protected] oppure telefonare al 340 2543770.