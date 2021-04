Lo sportello bancario: confermata la chiusura entro giugno

Tronzano: il Banco Bpm respinge le richieste del Comune. La chiusura dello sportello, prevista entro giugno, è confermata.

Non è bastata la votazione unanime del consiglio e nemmeno la lettera in cui si sottolineava la possibilità che diversi clienti tronzanesi potessero affidarsi ad altri istituti di credito. La risposta del condirettore generale della banca è chiara: "la necessità di chiudere la filiale resta invariata" e perdipiù "non è previsto il mantenimento di uno sportello bancomat sul vostro territorio" precisa.

La notizia della chiusura definitiva dello sportello di corso Vittorio Emanuele (un tempo Banca popolare di Novara) era stata incassata con amarezza dagli amministratori. "Non tutti, e in particolare gli anziani, potranno utilizzare i servizi su internet oppure andare fino alla filiale di Santhià" aveva sottolineato il sindaco Michele Pairotto. Di qui la richiesta al Banco Bpm di mantenere lo sportello aperto con orari ridotti" o in ultima analisi lasciare attivo lo sportello per il prelievo dei contanti".

Il Condirettore ha riconosciuto di condividere "molte delle preoccupazioni espresse dal consiglio comunale", ma non è tornato sui suoi passi. "Continueremo ad evolvere la nostra offerta digitale per consentire l’utilizzo dei nostri servizi, anche a distanza, in modo ancora più semplice e accessibile" ha affermato. D'altro canto la banca cercherà di ridurre i disagi potenziando i servizi di consulenza nelle filiali vicine, "nella convinzione di poter comunque soddisfare le esigenze della maggior parte della popolazione di Tronzano".

Incassata la replica, ora l'amministrazione assicura di impegnarsi "nella ricerca di soluzioni alternative a tutela delle esigenze dei cittadini".