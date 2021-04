Lamporo, nuove aree verdi e altri parcheggi

Nuovi posti auto e aree verdi: Lamporo si rifà il look. L’amministrazione comunale ha deciso di migliorare alcune zone del paese. "In questi giorni stiamo completando la riqualificazione di un giardino che era inutilizzato perché “oscurato” da un muro" spiega il sindaco Claudio Preti. Dopo aver avuto il benestare della Sovrintendenza è stato abbattuto un pezzo di muro e riqualificata l’area con spazi verdi e parcheggi. "Con la messa in sicurezza dell’area adiacente la strada provinciale con la ciclopedonale, inevitabilmente si sono ridotti i posti auto, con questo intervento ne verranno ripristinati alcuni, fruibili ad esempio per accedere al municipio" prosegue Preti. I lavori si sono protratti a causa di vicissitudini burocratiche. "Vi è una cabina elettrica in disuso che andrà acquisita e demolita ma serviva prima la verifica di interesse culturale" ammette il sindaco. Anche l’area dietro la chiesa parrocchiale sarà oggetto di intervento con la messa a dimora di ortensie e lavanda e con la creazione di un varco pedonale per consentire il passaggio. "In quell’area oltre al municipio è presente anche l’ambulatorio medico e creando una via di transito pedonale si agevolano gli utenti che potranno parcheggiare o da una parte o dall’altra e muoversi liberamente a piedi" precisa il primo cittadino. Sul palazzo comunale invece è stata apposta una targa in marmo recante la scritta “Municipio”. "Abbiamo deciso di rendere più visibile l’immobile semplicemente apponendo una targa a corredo delle bandiere già presenti" ammette Preti. Prossimamente anche la zona adiacente il campo da calcio a 5 verrà ripulita e migliorata creando anche li nuovi parcheggi. "L’intento è di procedere a una rivalutazione portando più ordine e pulizia" conclude il sindaco.