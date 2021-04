Tronzano: in paese arriverà il wi-fi gratuito. Grazie a un progetto del Ministero dello Sviluppo economico, cui il Comune ha aderito, saranno collocati 6 punti di accesso.

Lo scopo del finanziamento statale è di sostenere la diffusione della rete nei piccoli Comuni. Un obiettivo che Tronzano vedrà realizzato nei prossimi mesi. "La ditta incaricata dal Ministero eseguirà un sopralluogo per installare gratuitamente le apparecchiature" spiega il vicesindaco Fausto Valdo. Ciascuna di esse, collocabile sia all'aperto che al chiuso, sarà in grado di coprire un'area di circa 80 metri di raggio. I cittadini potranno usufruire della connessione alla massima velocità disponibile in zona, 24 ore su 24. "Il servizio sarà garantito per tre anni" termina il vicesindaco.