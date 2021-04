Cigliano: terminati i lavori di bitumatura in centro

Con ampio anticipo sulla tempistica prevista sono terminati nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 16 aprile, i lavori di bitumatura nel centro di Cigliano.

"Ringrazio la ditta Sogno ed i tecnici provinciali per l'ottimo risultato ottenuto - commenta Pier Mauro Andorno, vicepresidente con delega alla viabilità - Riuscire a concludere i lavori con anticipo per ridurre al minimo i disagi alla popolazione è sempre una grande soddisfazione, frutto di una rete di collaborazione efficace che ha visto coinvolto anche il Comune e che, con il fondamentale supporto del nostro Presidente Eraldo Botta, continua a portare risultati di assoluto rilievo". Il prossimo mercoledì verranno ultimate le segnaletiche geometriche per proseguire con i restanti lavori programmati a Crescentino sulla rotatoria SP 31 bis e San Genuario lungo la SP 85, ed a Palazzolo lungo la SP 122.