L'area mercatale come centro vaccinale per gli under 60

Borgo d'Ale: il Comune metterà a disposizione l'area mercatale come centro di vaccinazioni per le persone con meno di 60 anni. "La struttura potrà diventare un polo di riferimento per tutta la parte occidentale del territorio dell'Asl" sottolinea il sindaco Pier Mauro Andorno insieme al primo cittadino di Alice Castello, Luigi Bondonno.

L'idea era stata avanzata per la prima volta circa un mese fa, mentre a inizio aprile ha fatto seguito un nuovo contatto con la direzione generale dell'Azienda sanitaria e il relativo Servizio di igiene e sanità pubblica. "L'area mercatale è una realtà unica nel suo genere per superfici coperte" sottolineano i due sindaci. La struttura è nota per il mercatino dell'usato e dell'antiquariato, appuntamento che si svolge ogni terzo sabato del mese (salvo restrizioni dovute al Coronavirus) ospitando oltre 500 espositori e migliaia di visitatori.

La sua trasformazione in centro vaccinale potrebbe avvenire a metà maggio, "nel momento in cui saranno disponibili dosi sufficienti per iniziare la campagna massiva" proseguono Bondonno e Andorno. I due Comuni hanno già dato la disponibilità a offrire un supporto logistico, anche con il coinvolgimento dei locali gruppi di volontariato. "Riteniamo di aver suggerito una soluzione ottimale per i grandi numeri che dovranno essere sviluppati - terminano i due sindaci - Nel rispetto delle competenze, attendiamo indicazioni dall'Asl.