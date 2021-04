Cantieri di lavoro, due assunzioni per un anno

Puliamo Crescentino: il Comune assume due soggetti per 12 mesi per 30 ore settimanali.

E’ iniziata la raccolta delle domande di partecipazione ai cantieri di lavoro per persone disoccupate. Le domande dovranno essere consegnate dall’interessato entro le 12 di venerdì 30 aprile all'ufficio protocollo che rispetta i seguenti orari: dal lunedì al venerdì 9-12,30 e mercoledì 15-17,30.

Requisiti per l'ammissione: età superiore o uguale a 45 anni; essere residenti in via continuativa sul territorio della regione Piemonte nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda; essere disoccupati ai sensi del D. Lgs. 150/2015; non essere percettori di ammortizzatori sociali (si intendono esclusi Reddito di Inclusione e/o Reddito di Cittadinanza); non essere inseriti in altre misure di politica attiva, compresi altri cantieri di lavoro; titolo di studio non superiore alla scuola dell'obbligo; condizione socio/familiare di particolare difficoltà/gravità (accertata dai servizi socio-assistenziali tramite relazione); iscrizione al Centro per l'Impiego, in qualità di disoccupati ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 150/2015 e aver rilasciato la propria immediata disponibilità al lavoro presso il Centro per l'Impiego di competenza in data antecedente alla pubblicazione del presente bando; per i cittadini non comunitari, possesso del permesso di soggiorno in regola con le leggi vigenti.

Le mansioni sono: manutenzione del verde urbano, pulizia caditoie e scoli, attività di pulizia strade, tinteggiatura locali scolastici e altre attività.

Il modulo si può scaricare dal sito del Comune.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0161 833125.