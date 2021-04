Uno striscione dedicato alla Fondazione Valsesia Onlus

Pray: uno striscione dedicato a Fondazione Valsesia onlus al campo sportivo. L'inaugurazione si è svolta alla presenza dei dirigenti della FF.C. Valsessera A.s.d. , dei ragazzi, del sindaco Gianmatteo Passuello, della presidente della stessa Fondazione Laura Cerra, dei consiglieri Emanuela Buonanno e Dorino Locca, in concomitanza con la ripresa degli allenamenti.

La maglia della squadra giovanile che verrà conservata nella sede di Fondazione Valsesia Onlus. La squadra giovanile dilettantistica ha partecipato alla campagna '1 Tampone X lo Sport, scendiamo in campo e facciamo squadra per vincere insieme!', dedicata alla ripartenza in sicurezza gli sport di squadra giovanili, lanciata lo scorso febbraio da FVO ed ora terminata. F.C. Valsessera A.s.d., che con altre squadre ha beneficiato dei tamponi gratuiti messi a disposizione da Fondazione attraverso il fondo Pier Luigi Loro Piana, ha ringraziato con lo striscione con il logo di FVO.