L'ex oratorio diventerà un'aula multimediale e un parcheggio

Il Comune di Crescentino vuole acquistare l’ex oratorio. "E’ un obiettivo che vogliamo portare a casa entro il primo semestre 2021" anticipa il sindaco Vittorio Ferrero". Che il primo cittadino e la sua squadra avessero messo gli occhi sull’immobile di via San Giuseppe non è certo una novità. L’intenzione era già stata resa nota in campagna elettorale e poi riconfermata nel corso della patronale 2020. "Vogliamo portare la questione in consiglio comunale e riuscire a posare la prima pietra per l’acquisto già entro i primi sei mesi dell’anno, in modo da poter lavorare alla riqualificazione nel 2022" precisa Ferrero. Il progetto pensato dall’amministrazione prevedeva di adibire l’area esterna a parcheggio ad uso della collettività e far diventare l’immobile un’aula multimediale ad uso dell’università della terza età o per le associazioni del territorio. Bisognerà attendere la presentazione del punto al consiglio comunale per verificare se l’intenzione è rimasta invariata o ha subito modifiche. Nessuna indiscrezione invece sul prezzo della trattativa. In passato l’ex sindaco Fabrizio Greppi aveva sconsigliato l’acquisto dell’area. Intanto sono diversi i cantieri che prenderanno il via nel corso dell’anno. In primis quello relativo alla riqualificazione e all’abbattimento delle barriere architettoniche del palazzo comunale. In dirittura d’arrivo anche l’inizio dei lavori per l’efficientamento energetico e il rifacimento degli interni di Villa Tournon. Entro l’estate verrà anche avviata la riqualificazione di viale Po e l’asfaltatura di via Giotto. Tanto lavoro a carico di poco personale. "Abbiamo ereditato una situazione con 20 dipendenti, è inevitabile dire che siamo sotto organico. Le passate amministrazioni non hanno mai fatto una programmazione seria sul personale. Nei prossimi mesi tre nuove figure entreranno a far parte dell’organico comunale, vedremo se in futuro sarà possibile implementarlo ancora" conclude Ferrero.