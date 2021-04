L'assessore Guida visita il canile e lancia un appello per le adozioni

Borgosesia: l'assessore alla Protezione degli animali Eleonora Guida visita il canile di '4Zampe nel Cuore' e lancia un appello: "Adottiamo!". Guida ha voluto andare a conoscere di persona i 14 cucciolotti per i quali si è mobilitata nei giorni scorsi: "Saputo da Luciano Lazzarato che al canile erano arrivate due mamme con i loro piccoli - racconta l'assessore - mi sono attivata per accogliere il costoso cibo 'starter' per i piccolini: al mio appello hanno risposto in tanti, e siamo riusciti a far arrivare a '4Zampe nel Cuore', con cui il Comune è convenzionato da ormai 7 anni, un aiuto determinante per nutrire adeguatamente i piccoli".

La visita è stata l’occasione per fare il punto della situazione insieme a Luciano Lazzarato, presidente dell’Associazione, sui cani presenti in canile e sulla loro adottabilità: "Ancora una volta ho avuto la conferma della professionalità e dell’amore con cui Lazzarato e i suoi collaboratori gestiscono questa bella struttura - afferma Guida - i cani sono in ottime condizioni, ben curati e sereni. Ma certo la manutenzione della struttura è impegnativa, servono sempre volontari per dare una mano, ciascuno secondo le proprie competenze. E serve cibo per nutrire adeguatamente i cani: sia in materia di volontariato, che di cibo, ogni mano tesa in aiuto viene accolta con gioia dall'associazione".

L'assessore alla Protezioni animali lancia quindi un appello: "Ho visto cani splendidi in quei box: qui stanno bene, ma accolti in una famiglia sarebbero felici, soprattutto quelli più anziani, bisognosi di essere un po’ coccolati nei loro ultimi anni. Adottare un cane è un gesto di generosità che restituisce grande gioia a chi lo compie quindi, di cuore, invito tutti a visitare il canile, ad incrociare gli sguardi dei cani ospitati, a lasciarsi trasportare dall’emozione e poi, per chi ne ha la possibilità, a fare un atto d’amore portandosi a casa uno di questi splendidi animali".

Non sono mancate le coccole ai cuccioli arrivati in canile nelle ultime settimane: si tratta di 6 pastori maremmani e di 8 simil bracchetti: "I maremmani non sono ancora adottabili; gli altri invece lo saranno presto, appena raggiunta la giusta età per poter essere allontanati dalla mamma: anche in questo caso, invito gli amanti dei cani ad andarli a trovare e magari a portarsene uno a casa".