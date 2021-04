E-state in +: aggiunta di un’attività che favorisca la socializzazione

Fondazione Valsesia Onlus: 'E-state in +', nuovo bando per sostenere le attività territoriali. "E' un bando semplice con due obiettivi complementari per rispondere ai bisogni delle nostre comunità - spiega Laura Cerri presidente della Fondazione - ovvero favorire l’aggiunta di un’attività in più per i centri estivi che favorisca la socializzazione, il movimento, l’inclusione e la creatività dei più giovani, duramente colpiti a causa della pandemia e, al contempo, un piccolo sostegno dedicato alle figure professionali che lavorano nel campo delle arti, dello sport, della creatività, dell’ambiente, fortemente penalizzate dalla difficoltà contingente dei loro comparti. E-State in + è un segnale positivo per ritornare alla 'normalità'".

La scadenza è fissata per il 16 maggio: 10.000 euro sono stati destinati al progetto per i 35 Comuni del territorio di riferimento dalla Fondazione Valsesia, mentre a 500 euro ammonta il contributo per il singolo progetto.

A chi è rivolto il bando? Ai centri e ai campi estivi, dedicati ai minori dai 3 ai 16 anni, che si svolgono nei 35 Comuni parte del territorio di Fondazione Valsesia Onlus. Possono presentare domanda i Comuni, enti non profit; enti privati senza scopo di lucro; Asd; parrocchie, associazioni, enti del terzo settore con una rete di almeno 2 soggetti, capofila e partner.

Quali sono le attività contemplate?

Attività aggiuntive alla programmazione ordinaria settimanale dei centri o camp estivi "Ad esempio nel campo delle arti, della natura e dello sport come il teatro, yoga, educazione in natura. Ma anche visita con guida naturalistica, giocoleria, danza, canto, pittura, educazione emozionale, etc, organizzate da un professionista qualificato di settore".

Cosa finanzia il bando?

Il bando finanzia massimo 500 euro per domanda presentata e copre il costo del professionista che svolge l’attività oggetto di richiesta. "Ci piace pensare che la creatività, l’esperienza in natura ed il movimento siano le chiavi per colorare di sole la prossima estate dei più piccoli - sottolinea Cerra -. I bambini sono stati duramente provati da questo lungo anno di Covid che ha mutato in maniera radicale il loro mondo.



Regolamento completo al link https://drive.google.com/file/d/1A-fVISKgK4 cmvq_s1YymzXN5xyJM551/view?usp=sharing

Modulo domanda al link https://drive.google.com/file/d/1kP0nCyaCm09uEeTDR_BCSn8WKCbe_Ze1/view?usp=sharing