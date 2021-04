"Due persone negativizzate, un caso in via di guarigione"

Motta de' Conti, Coronavirus: buone notizie sul fronte dei contagi. Se nei giorni scorsi nella piccola comunità della Bassa di contavano tre persone positive, di cui una ricoverata in ospedale, ora il numero si assottiglia. A comunicarlo è il sindaco Emanuela Quirci.

"Con grandissima gioia comunico che la persona ospedalizzata a causa del Covid è guarita ed è tornata a casa - spiega Quirci -. Una seconda persona è guarita e una terza è in via di guarigione. Ottime notizie per il nostro paese".

Restano però valide le raccomandazioni a non abbassare la guardia: come più volte ribadito dal sindaco è fondamentale mantenere un comportamento rispettoso delle misure anti contagio, indossando la mascherina, mantenendo le distanze interpersonali e igienizzando le mani. Non solo. Evitando anche rischiosi assembramenti.