Dal 19 aprile in servizio il dottor Omar Mohamed Alì

Varallo: dal 19 aprile il sostituto della dottoressa in congedo per maternità. E’ di Vercelli il nuovo medico convenzionato con l’Asl per sostituire la dottoressa Francesca Di Domenico a Varanno. Infatti, dal prossimo 19 aprile prenderà servizio nella città valsesiana il dottor Omar Mohamed Alì, classe 1995, residente a Vercelli, recentemente laureato all’Università di Roma con 110/110 e lode.

Il dottor Alì entrerà in servizio come Medico di Medicina Generale convenzionato con l’Asl di Vercelli sostituto della dottoressa Di Domenico, in maternità, in tutti gli ambulatori seguiti dalla stessa.

"Auguro buon lavoro al nuovo medico e ringrazio i medici di Medicina Generale che hanno garantito la sostituzione della dottoressa Di Domenico grazie ai quali l’assistenza è sempre stata garantita a tutti i cittadini di Varallo e Quarona" commenta il direttore generale dell'Asl Vercelli Angelo Penna.