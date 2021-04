Vercellese: prosegue l'attività di Anpas nei centri vaccinali

Prosegue l'assistenza sanitaria e logistica dei volontari Anpas (Associazione nazionale pubbliche assistenze) nei centri vaccinali piemontesi. Le Pubbliche Assistenze Anpas del Piemonte infatti forniscono assistenza sanitaria con personale e, dove richieste, con ambulanze nei diversi centri vaccinali anti Covid. Inoltre collaborano con i Comuni, gli studi medici e le farmacie e accompagnano le persone in difficoltà ai centri vaccinali. Dall’inizio della campagna vaccinale in Piemonte si è proceduto all’inoculazione di oltre un milione di dosi (di cui 353.518 come seconde).

Tra le associazioni Anpas, nel vercellese operano l’associazione Sre Servizio Radio Emergenza di Grignasco, che svolge il proprio servizio sia nel centro vaccinale di Borgosesia, sia al presidio Ospedaliero sia al punto comunale della Pro Loco di Borgosesia. Il servizio è esteso a tutta la Valsesia e a buona parte della Valsessera. I comuni principalmente interessati sono: Borgosesia, Varallo Sesia, Gattinara, Grignasco, Serravalle Sesia, Pray, Crevacuore e Prato Sesia. La Pal Pubblica Assistenza Livornese accompagna i cittadini di Bianzè, Cigliano, Livorno Ferraris nei centri vaccinali di Cigliano, Vercelli e Santhià. La Vapc Volontari Assistenza Pubblica Ciglianese trasporta i cittadini di Cigliano, Moncrivello e Villareggia ai centri vaccini di Santhià e Cigliano. La Pat Pubblica Assistenza Trinese presta servizio assistenza e accompagnamento nell’hub vaccinale di Trino con servizi a Robella, Palazzolo Vercellese, Camino e Casale. Il servizio è svolto sia dal Nucleo Sanitario sia da quello di Protezione Civile interno alla Pubblica Assistenza Trinese. Nei giorni della campagna vaccinale il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio è intervenuto in diversi centri e, in occasione della sua presenza nel vercellese, ha visitato anche la sede della Pubblica Assistenza Trinese.

"I volontari e dipendenti delle associazioni Anpas del Piemonte sono in prima linea, fin dall’inizio della pandemia, al fianco degli operatori sanitari, nelle diverse attività connesse all’emergenza Covid-19, dal trasporto in emergenza 118 di persone contagiate ai trasferimenti e dimissioni da ospedali, all’assistenza sanitaria durante i tamponi e i vaccini, ai servizi Usca Unità Speciali di Continuità Assistenziale - fanno sapere dall'associazione - dalla sorveglianza sanitaria all’interno degli aeroporti alla copertura di postazioni telefoniche del numero verde sanitario regionale 800192020. I volontari Anpas hanno inoltre provveduto alla consegna a domicilio di mascherine alla popolazione, di generi di prima necessità e di farmaci senza tralasciare gli ordinari servizi sanitari che ogni giorno vengono chiamati a svolgere".