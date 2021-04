Trino: progetto di igiene dentale nelle scuole dell'infanzia

"Una mela al giorno” arriva nelle scuole dell’infanzia di Trino e Palazzolo dell’Istituto Comprensivo. Il progetto di igiene dentale intende educare le famiglie e i piccoli delle materne nella prevenzione per la salute dei propri denti.

Proprio i genitori sono pertanto invitati a partecipare agli incontri che si svolgeranno nel cortile della scuola dell’infanzia di Trino. Sarà presente la dottoressa Carmen Fiorella Rosso, odontoiatra, e una sua collaboratrice igienista. Il calendario degli appuntamenti: mercoledì 21 aprile dalle 16,30 alle 17 per i genitori dei bambini delle sezioni A, B e C della materna di Trino; giovedì 22 aprile dalle 16,30 alle 17 per le sezioni D, E ed F di Trino; venerdì 23 aprile dalle 16,30 alle 17 per le sezioni G e H di Trino e la sezione della materna di Palazzolo. Durante gli incontri, organizzati dalle docenti della scuola dell’infanzia e presieduti dalla dirigente scolastica Angela Milella, verranno distribuiti i kit per l’igiene dentale e al termine di ogni appuntamento sarà offerto un rinfresco preparato dai ragazzi dell’istituto alberghiero “Sergio Ronco”.

Il Comprensivo di Trino è inoltre destinatario del programma europeo “Frutta e verdura nelle scuole”. Da oggi, 13 aprile, e a seguire mercoledì 14 e giovedì 15 aprile, sono on-line gli eventi speciali live di "Batti il 5 con Frutta e Verdura nelle scuole” con la partecipazione straordinaria di una delle YouTuber più amate dai bambini, Fraffrog, una disegnatrice che animerà un’iniziativa ludico-didattica, in cui guiderà i bambini, attraverso il disegno, alla scoperta dell’importanza del consumo di frutta e verdura. Gli eventi, che sono dedicati alle scuole partecipanti al programma, hanno registrato già nel primo giorno di iscrizione il tutto esaurito sulla piattaforma dedicata, e sono finalizzati alla creazione di un vero e proprio “diario alimentare” in stile challenge, dove i bambini potranno appuntare tramite appositi stickers quanta frutta e verdura hanno mangiato durante il giorno. Il format prevede un video finale di Fraffrog sul proprio canale YouTube, dedicato al tema frutta e verdura, sempre nell’ambito del disegno. “Frutta e verdura nelle scuole” è un programma promosso dall’Unione Europea e realizzato in Italia dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è rivolto ai bambini della scuola primaria e ha lo scopo di incentivare il consumo dei prodotti ortofrutticoli e di accrescere la consapevolezza dei benefici di una sana e corretta alimentazione. Sempre promosso dall’Unione Europea e realizzato in Italia dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è il programma “Latte nelle scuole” al quale il Comprensivo di Trino è stato accreditato con le sue elementari trinesi e palazzolesi.