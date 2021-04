"Sport&Oltre": vince il serravallese Riccardo Nicola

Lunedì 12 aprile, si è tenuto l’evento on-line conclusivo nell’ambito del progetto “Sport&Oltre”, coordinato da Anci Piemonte e finanziato dal Dipartimento per le politiche giovanili ed il Servizio civile universale, nel quadro di “Azione ProvincEgiovani”.

L’iniziativa illustrata nel corso del webinar ha raccolto idee progettuali in tema di sport, da realizzarsi sui territori delle quattro province partner (Asti, Biella, Novara e Vercelli), di singoli e gruppi di persone, finalizzato alla realizzazione di attività nell’ambito delle Politiche giovanili, con l’obiettivo di promuovere lo sport sul territorio come valore sociale, attraverso iniziative di formazione-informazione e attività sportive inclusive per i giovani. In Provincia di Vercelli sono stati raccolti quattro progetti ed il vincitore è risultato quello proposto da Riccardo Nicola di Serravalle Sesia, dal titolo “Circuito podistico con percorso fitness”, che vedrebbe la realizzazione di un circuito ad anello di circa 1 chilometro, illuminato, per permettere ai cittadini della zona di fruire di un posto sicuro ed adeguato per svolgere la propria attività sportiva. Lungo il percorso sono previste 8 postazioni fisse per svolgere esercizi di tonificazione con cartelloni informativi sull’esercizio da svolgere. Il presidente Eraldo Botta ha partecipato alla premiazione durante il webinar. “Sono iniziative che fanno bene al territorio - ha commentato – e voglio complimentarmi con Riccardo per la bell’idea e l’ottimo risultato raggiunto. Questo progetto, ma penso anche agli altri che hanno concorso, sono certo che troveranno ampio spazio nel panorama sportivo della nostra Provincia”. Al vincitore è andato un premio in denaro di 1.000 euro da destinare all’avvio operativo del progetto, finalizzato alle spese iniziali che dovrà sostenere.