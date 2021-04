Inaugurata l'area ecologica di Plello

Borgosesia: inaugurata nella mattinata di oggi, martedì 13 aprile, l’area ecologica di Plello, alla presenza del sindaco Paolo Tiramani, dell’amministratore unico di Seso, Marisa Varacalli e del direttore Dario Pavanello. La benedizione al complesso è stata impartita dal parroco don Ezio Caretti. Tra gli ospiti il consigliere regionale Angelo Dago, presidente della commissione Ambiente della Regione Piemonte ed il presidente della Provincia di Vercelli Eraldo Botta, il presidente dell’Unione Montana Perluigi Prino ed il comandante della stazione dei Carabinieri Antonio Marino.

"Grazie ad una nuova organizzazione aziendale abbiamo dato, con il direttore Pavanello e l’amministratore unico Varacalli, nuovi contenuti alla Seso riuscendo non solo a favorire la sua mission principale, la pulizia del territorio, ma anche a dargli una visione economica, sostenibile, che ci ha portato a progettare nuove situazioni, come questa che inauguriamo – ha sottolineato il sindaco nel suo discorso inaugurale - un servizio ai cittadini in primis, ma al contempo anche un risparmio di risorse pubbliche perché questo in precedenza era un servizio appaltato a privati. A tutto ciò – ha aggiunto – si unisce una visione strategica da parte dell’amministrazione comunale, che sceglie di dare nuovo slancio a quest’area, frutto di infelici scelte del passato, con l’auspicio che possa decollare grazie a questo insediamento ed a quello che stiamo realizzando a fianco, il magazzino cantonieri".

L’impianto si estende su una superficie di 5.000 metri quadrati, che diventeranno 12.000 quando l’intero progetto sarà completato. La realizzazione degli altri lotti dell’area avverrà in un secondo tempo, ma tutto ciò che è funzionale alla fruizione dei cittadini è già disponibile con l’attivazione di questo primo lotto. L’isola è in grado di ricevere una media di 140 tonnellate di rifiuti al mese, provenienti dai cittadini di Borgosesia, per i quali il servizio è compreso nella tassa rifiuti; essa è dotata di 13 containers, 3 compattatori Falcor di ultima generazione, piattaforme moderne e sicure che il cittadino può utilizzare in autonomia.

L’area comprende un box di guardiania, una pesa a ponte ed un’ampia piattaforma che ospita i containers ed i compattatori Falcor, attorno alla quale si sviluppa una viabilità circolare che consente l’accesso anche agli utenti privati in massima sicurezza, essendo state completamente eliminate le rampe, tipiche delle isole ecologiche tradizionali. La pavimentazione è in autobloccanti, tutta l’area è dotata di un sistema di raccolta delle acque meteoriche e di vasche di reparto e di desoleazione (per la raccolta di eventuali percolati) ed è completata da un impianto di illuminazione a led, a basso consumo energetico.

Curata anche la cartellonistica e la segnaletica, per un miglior utilizzo della struttura da parte dei cittadini. La nuova area ecologica garantisce minori costi e massima sicurezza nello smaltimento: la gestione autonoma del servizio consente infatti a Seso di contenere il costo del servizio con ottime ricadute sulle tariffe al cittadino, e permette un controllo attento sulle fasi di smaltimento, che avvengono nel pieno rispetto delle normative di tutela ambientale.

L’isola ecologica è presidiata quotidianamente da due persone ed è dotata di un impianto di video sorveglianza sempre attivo e collegato con la centrale operativa del Comune, per garantire un corretto utilizzo dell’impianto. Per il futuro, Seso Srl conta di espandere il proprio servizio, arrivando a servire altri comuni del territorio valsesiano ed a fornire ulteriori servizi: la strada per i nuovi accordi è già aperta, l’obiettivo è a portata di mano.