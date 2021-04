Asfaltatura del corso: stanziati 100.000 euro

Cigliano: sono in corso i lavori di asfaltatura di buona parte del corso. La strada rimarrà chiusa fino a mercoledì 21 aprile.

Le macchine fresatrici hanno già 'grattato via' lo strato superficiale di circa 500 metri di pavimentazione. Un unico cantiere sta interessando corso Re Umberto, a partire dalla rotonda per Vercelli, più parte di corso D'Annunzio, fin davanti alla biblioteca. Il passaggio è interdetto al traffico ma sono previste delle deroghe ai mezzi pubblici e di soccorso, ai residenti e anche ai pedoni, che possono continuare a utilizzare i marciapiedi.

L'inizio dei lavori è avvenuto in corrispondenza del ritorno del Piemonte in zona arancione e della conseguente riapertura dei negozi. Una coincidenza non voluta dalla Provincia di Vercelli, che ha calendarizzato l'opera da mesi. "Inizialmente l'intervento era previsto alla fine dello scorso autunno - precisa Pier Mauro Andorno, vicepresidente della Provincia e delegato alla viabilità - Poi il peggioramento delle condizioni meteo e le riaperture dei negozi, previste come oggi a seguito di un periodo di restrizioni, ci hanno spinto a rimandare". Il corso di Cigliano comunque è il primo intervento di asfaltatura in programma per la stagione 2021, prosegue Andorno. E non sarà leggero per le casse della Provincia, che ha stanziato oltre 100.000 euro.

I lavori, affidati a una ditta di Greggio, occupano l'intera carreggiata per ottimizzare tempi e risorse. "Asfaltando una corsia per volta si correrebbe il rischio che il manto risulti non omogeneo" aggiunge il vicepresidente della Provincia.

Per agevolare il transito è stato sospeso il senso unico in via Salussolia, da piazza Varese a piazza Cavour. "Una soluzione che permette di raggiungere la farmacia e gli altri negozi vicini" sottolinea il sindaco Diego Marchetti. Lo stesso provvedimento riguarda le vie IV novembre e Pellico, che manterranno il doppio senso di circolazione anche al giovedì.

I lavori dovrebbero terminare entro una settimana. Ma il piano della Provincia è di asfaltare anche l'ultimo tratto del corso nel rione Valentino, che da questo cantiere rimarrà escluso. "In futuro, quando tutta la pavimentazione sarà rimessa a nuovo, faremo partire le procedure per la cessione della strada al Comune" anticipa Andorno. La competenza sulla circonvallazione rimarrà invece della Provincia.