A Caresana quattro contagiati: "Numero stabile che tende al basso"

Caresana: sono quattro al momento i positivi al Coronavirus residenti in paese. "Il numero di contagiati è stabile e tende al basso - sottolinea il sindaco Claudio Tambornino -. Fortunatamente nessuno è ricoverato, ma é' il momento di non mollare e cercare il più possibile di evitare il contagio, sperando che al più presto la campagna vaccinale raggiunga tutti".

Tre invece i cittadini positivi al Covid-19 a Motta de' Conti: "Di questi una persona è ricoverata in ospedale ma, per fortuna, si sta riprendendo - afferma il sindaco Emanuela Quirci -. Le altre due si trovano in isolamento fiduciario nella propria abitazione. A tutti l'augurio di una pronta guarigione".