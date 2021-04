Trino alla "Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti"

Una challenge sui social network per sostenere la “Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti” che si è svolta ieri, domenica 11 aprile, e per la donazione in generale tutti i giorni dell’anno. Anche il Comune di Trino ha partecipato e gli amministratori comunali hanno dato il buon esempio, come hanno fatto per primi la vice sindaco Elisabetta Borgia e il sindaco Daniele Pane.

"L’equazione 1+X=7 diventa reale solo se dichiari il tuo sì alla donazione di organi e tessuti -spiega Pane - Il tuo consenso potrà salvare altre sette vite in attesa di trapianto. Hai tanti modi di dichiarare in vita la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti, ed è più semplice di quanto si pensi. Una scelta naturale e consapevole è capace di restituire un’opportunità di vita a chi è in attesa di ricevere un trapianto. Si può compiere questa scelta in Comune all’ufficio anagrafe al rinnovo o al rilascio della carta d’identità, all'Asl di appartenenza allo sportello dedicato richiedendo e firmando l’apposito modulo o iscrivendosi all'Aido. E’ possibile scegliere in ogni momento e scaricare il tesserino del donatore sul sito www.sceglididonare.it". Il sindaco aggiunge: "Quella di domenica è stata una giornata importante per questa tematica perché sono quasi 8.500 le persone che aspettano un organo in Italia. Donare è una scelta naturale".

“Aido chiama. L’Italia doni. Scegli il sì. Scegli con l’Aido”. È questo lo slogan della “Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti” indetta quest’anno dal Ministero della Salute, su indicazione del Centro Nazionale Trapianti e delle associazioni di volontariato del dono, con Aido come capofila. Quest’anno su impulso dell’Aido stessa è stata organizzata venerdì scorso dai ragazzi dell’istituto “Ruffini” di Imperia una diretta Facebook, Instagram e Youtube per la giornata nazionale sui social di Aido nazionale, del “Ruffini” e delle testate di livello nazionale e locale che hanno voluto aderire.