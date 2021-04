Roasio: "In due settimane passati da 4 positivi a 22"

Nuovamente in aumento i contagi a Roasio. Sono 22 le persone attualmente positive al Covid-19. "La situazione è piuttosto altalenante, siamo passati dai 4 contagi di 2 settimane fa ai 22 attuali. Ci sono alcune persone ricoverate in strutture ospedaliere dei paesi limitrofi mentre diverse persone sono in quarantena perché entrati in contatto con positivi o perché manifestano i sintomi del Covid-19" spiega il sindaco Gianmario Taraboletti. All'inizio della scorsa settimana il Comune ha provveduto alla sanificazione di tutti gli immobili scolastici presenti sul territorio in previsione del ritorno delle lezioni in presenza.

Situazione stabile a Lozzolo che registra 6 casi positivi. In aumento i casi a Lenta, passati dai 5 della settimana scorsa agli attuali 7 soggetti positivi al Covid-19.