Domenica 18 aprile giornata Plastic free

Anche Santhià tra le circa 100 città italiane che hanno aderito e risposto all'appello dell'associazione PlasticFree: quello di trasformare la giornata di domenica 18 aprile nella più grande manifestazione di pulizia estesa su tutto il territorio nazionale.

Riccardo Pulze, 25 anni, è il referente per il territorio santhiatese, già coinvolto in una giornata simile a settembre 2020: "In tutta Italia siamo oltre 300 referenti impegnati nella creazione di questa giornata, che ha un obiettivo molto importante da raggiungere: rimuovere dalla natura, in un solo giorno, oltre 100.000 chilogrammi di plastica e rifiuti".

L'appuntamento è per le 15 di domenica 18 aprile in piazza Zapelloni (area mercatale): è consigliato un abbigliamento comodo e munirsi di paio di guanti da lavoro o da giardinaggio. "La partecipazione a questa giornata è gratuita - spiega Pulze - Ogni partecipante sarà coperto da un'assicurazione a carico di PlasticFree, non chiediamo nessun contributo. Ad ogni persona sarà donata la t-shirt blu con il logo dell'associazione. Il pomeriggio di raccolta durerà circa 2 o 3 ore, ma ognuno potrà lasciare quando meglio crede. Saranno inoltre rispettate tutte le disposizioni anti Covid 19: distanziamento e obbligo di mascherina".

Per partecipare, ci si può iscrivere compilando un format che si trova su: www.plasticfreeonlus. it/eventi/18-apr-santhia/ oppure basta presentarsi direttamente domenica 18 in piazza Zapelloni. I giovani con meno di 16 anni devono essere accompagnati da un adulto.