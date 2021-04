Casi nuovamente in aumento: ora sono 46 i positivi

Contagi nuovamente in aumento a Gattinara. Ad oggi sono 46 le persone positive a Covid-19. "I dati più o meno sono sempre in quella fascia. Stiamo registrando un leggero aumento, questo è sintomo del fatto che il virus comunque continua a circolare e non siamo ancora al sicuro" commenta il sindaco Daniele Baglione.

Intanto sta proseguendo a ritmo serrato la campagna di vaccinazione al punto vaccinale allestito alla palestra di via San Rocco. I vaccini vengono effettuati, il lunedì, il mercoledì e il venerdì, con una media di 100 somministrazioni al giorno.

"Il punto vaccinale allestito a Gattinara offre un servizio anche per gli abitanti dei paesi limitrofi quali Roasio, Lenta e Romagnano che possono usufruire del nostro centro" conclude Baglione.