Trino: "Facciamo 150 vaccinazioni al giorno, possiamo arrivare a 300"

"Vaccinarsi non è solo importante, è l’unica cosa che conta, non bisogna avere paura, vaccinatevi, iscrivetevi e non preoccupatevi. Ci sono professionisti sanitari che si occuperanno di voi, come capita sempre per qualunque altra situazione sanitaria o medica. I vaccini stanno arrivando e sono tutti sicuri ed efficaci, ognuno per categoria e fascia d’età". Il sindaco di Trino Daniele Pane esorta i suoi concittadini, ma non solo, a vaccinarsi per debellare il Covid-19 e ripartire tutti in sicurezza.

A Trino vengono vaccinate fino a 150 persone al giorno, dal giovedì alla domenica, ma se dovessero arrivare maggiori scorte di vaccini, la capacità del centro vaccinale al mercato coperto è di 300 somministrazioni giornaliere. Pane ha fatto il punto della situazione sui contagi: "Il dato a sabato sera è di 29 soggetti positivi. Continua il calo del numero determinato dalle guarigioni che sono maggiori rispetto ai nuovi positivi". Il dato triste: "Purtroppo questa settimana abbiamo registrato la scomparsa di alcuni nostri concittadini. Ultima in ordine di tempo, sabato, Elena Molzino, giovane di 45 anni, molto nota perché lei e la sua famiglia, con altri concittadini, mandano avanti il museo “Gian Andrea Irico”. Il suo decesso testimonia che, nonostante tutto, il virus circola e in alcuni casi colpisce anche i più giovani. Nessuno deve quindi sentirsi un supereroe o sentirsi esente dal rispetto delle regole perché anche nei giovani può accadere di ammalarsi e avere brutte conseguenze".

La zona arancione: "Lo saremo da lunedì e avremo così un grado di libertà in più, soprattutto per scuola e commercio. Tornano alle lezioni in presenza seconde e terze medie, al 50 per cento le superiori. Per tutti i cittadini si potrà uscire all’interno del proprio comune senza certificare particolari esigenze, ma questo non voglio che sia un tana libera tutti. Da un mese eravamo in zona rossa, ora in saremo arancione ma appena sotto i massimi livelli di guardia. Quindi stiamo attenti ed evitiamo nuovi contagi per non vivere situazioni gravi come quelle appena vissute. Cercate di uscire il meno possibile e non create assembramento. Da lunedì per bar e ristoranti non cambierà nulla, potranno sempre lavorare solo sull’asporto, mentre teatri, piscine, palestre, resteranno ancora chiuse: anche per loro quindi rispettiamo le regole per far sì che quanto prima possano riaprire e lavorare".

La visita del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio: "Gli ho mostrato il centro vaccinale, il campus scolastico e il Casalegno, al quale vorremmo dare una destinazione scolastica. Cirio ha poi visitato la sede della Pat, 118 e protezione civile per un saluto istituzionale". I vaccini: "Cirio ha ricordato che oggi vaccinare è la cosa più importante e prioritaria di tutte, per mettere in sicurezza persone fragili e anziani, ma pure per permettere alle attività di tornare a lavorare. Nulla è più importante di ciò ora. Come Comune di Trino e Asl Alessandria abbiamo ribadito la necessità di avere più vaccini. Questa settimana ne stiamo facendo 150 al giorno a Trino ma la nostra potenza è di 300 giornalieri, quindi a Cirio abbiamo chiesto di farsi portavoce di questa necessità a Roma e all’Europa. Inoltre, insieme ad Andrea Barasolo, direttore Ascom, abbiamo lanciato a Cirio la richiesta che la prossima categoria prioritaria per i vaccini, dopo pazienti fragili, over 80, over 70, over 60, sia quella dei professionisti del commercio, dei servizi alla persona e del turismo, i più penalizzati dalle chiusure e i soggetti ora più fragili economicamente e che devono essere quindi vaccinati per tornare a lavorare in sicurezza e con continuità. Mettiamo a disposizione la nostra struttura vaccinale". Pane aggiunge: "Abbiamo già iniziato a raccogliere le adesioni per gli over 60 ed è possibile farlo dal giovedì alla domenica al centro vaccinale. Vale anche per gli over 70 che non si siano ancora iscritti". Il sindaco chiude sui vaccini: "Tutti sono sicuri. A me, per l’età, non è concesso di vaccinarmi ora, ma se fossi al posto di chi non si sente sicuro ed è prenotato, non mi porrei il problema e lo farei, qualunque sia il vaccino, perché ricordiamoci che non lo determiniamo noi il vaccino da ricevere, ma il dottore. Quindi non ascoltiamo chi parla a caso di queste cose senza avere la minima competenza: tutti i vaccini sono sicuri e destinati a specifiche categorie per grado di efficacia, e non di sicurezza. Ricordo che non si può chiedere di essere inseriti in un’altra categoria senza un motivo clinico e attestato dal medico: fare una richiesta del genere è un atto egoista e che danneggia le altre persone e non permette ad altri di potersi vaccinare regolarmente. Quando siete convocati, andate a vaccinarvi, fatelo per voi, per le persone care a voi vicine, perché abbiamo bisogno di combattere e debellare questa malattia. Tante persone ritengono ancora che non sia necessario, ma in questi week end non abbiamo registrato nessuna rinuncia, ci sono dei dubbiosi per quanto sentito in tv, ma nessuno ha mai rinunciato e avuto problemi particolari dopo il vaccino. Vaccinarsi è un atto responsabilità. I nostri genitori lo hanno fatto tanti anni fa per il vaiolo, gli è rimasta una cicatrice sul braccio, mentre ora viene usato solo un aghetto che non lascia segni".