Piano anticorruzione: tempo fino al 15 aprile per le proposte

Fino a metà aprile è possibile proporre suggerimenti e proposte sul piano anti corruzione e piano trasparenza 2021-2023 del Comune di Borgo Vercelli. E’ previsto che tutte le amministrazioni adottino il piano triennale di prevenzione della corruzione. Così ha fatto quella di Borgo Vercelli. Il Piano Nazionale Anticorruzione prevede che le amministrazioni realizzino forme di coinvolgimento di soggetti esterni all'ente. Pertanto tutti gli interessati sono invitati a trasmettere propri suggerimenti e proposte per l'elaborazione del piano 2021-2023 del Comune di Borgo Vercelli, utilizzando il modello che si trova sul sito comunale. Suggerimenti e proposte devono pervenire entro e non oltre i 15 giorni dalla pubblicazione, avvenuta il 31 marzo tramite, posta elettronica certificata all'indirizzo [email protected] oppure inoltrandole all'ufficio protocollo in piazza XX Settembre 2 – 13012 Borgo Vercelli riportando nell'oggetto la dicitura "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dellaTrasparenza 2021-2023 del Comune di Borgo Vercelli. Proposte /Osservazioni".