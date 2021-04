Odore sgradevole di candeggina dall'acqua dei rubinetti

Forte odore di cloro nell'acqua potabile a Crescentino. In frazione Monte, Cerrone, San Genuario gli utenti segnalano un odore sgradevole di candeggina proveniente dall'acqua che esce dai rubinetti. Il tecnico della Sii invita chi ha dei problemi in merito a contattare il numero verde 800283120 operativo per le emergenze anche nei giorni festivi e spiega: "Ad oggi non abbiamo avuto segnalazioni in merito. Le analisi vengono effettuate ogni settimana in diversi punti di prelievo".

