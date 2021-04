Record di interventi per il Soccorso alpino

Record per il Soccorso alpino e speleologico piemontese nel 2020 di chiamate, interventi e persone soccorse in terreno impervio e ipogeo. Nonostante la pandemia, il lockdown e le restrizioni. Sono stati infatti 2.146 gli eventi gestiti dalla Centrale operativa, 1.399 le missioni effettuate e 1.512 le persone soccorse. Un impegno pari a 37.768 ore uomo, rispetto alle 29.005 del 2019. Del corpo di Soccorso alpino e speleologico piemontese fanno parte anche la delegazione che comprende le stazioni di Alagna Valsesia, Borgosesia, Coggiola Viera, Scopello, Val Sermenza e Varallo Sesia e i loro 117 operatori tecnici: gestiscono gli incidenti che avvengono dalle prealpi del Vercellese fino alla vetta del Monte Rosa.



“Presentare nel dettaglio questi risultati – dice Luca Giaj Arcota, presidente del Soccorso alpino e speleologico del Piemonte - è per me un motivo di orgoglio perché dimostra che la nostra organizzazione ha fronteggiato e superato le difficoltà provocate dalla pandemia”.



La centrale operativa ha gestito 2.146 eventi: una media di quasi 6 al giorno che, considerando le numerose giornate prive di lavoro durante il lockdown e le restrizioni autunnali, ha portato anche a 10-15 interventi quotidiani nei mesi estivi con un picco di 26 durante un sabato di luglio. Il 35% delle chiamate ricevute dalla Centrale operativa è stato risolto in gestione cioè non ha comportato l'avvio di un’operazione vera e propria, mentre il 65% ha richiesto l’attivazione di una missione di soccorso. Nel 2020 poi delle 1.399 missioni di soccorso, 285 (20%) sono ricadute nella sfera delle operazioni di Protezione civile, di cui il Sasp fa parte. Delle 1.512 persone soccorse 656 (43%) sono state recuperate esclusivamente dalle squadre a terra; 856 (57%) sono state invece portate in salvo con il supporto dell’eliambulanza 118. Quest’ultimo dato sottolinea l’importanza dei volontari a terra del Soccorso alpino che hanno concretamente preso in carico quasi la metà degli infortunati.

Per quanto riguarda la distribuzione mensile delle persone soccorse, si sono registrati picchi assoluti nei mesi di gennaio e febbraio e di maggio, luglio, agosto, settembre e ottobre. L’81% delle missioni di soccorso ha riguardato persone infortunate, il 14% sono state ricerche di persone disperse.