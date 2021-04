La prossima settimana pronta la tensostruttura per le realtà sportive

Santhià: tensostruttura gratuita per palestre ed associazioni sportive. Allestimento a partire dalla prossima settimana nel parcheggio del bocciodromo, vicino al campo di atletica. "La scorsa settimana abbiamo presentato il progetto in una riunione in videoconferenza con le realtà sportive della nostra città – spiega il sindaco Angelo Cappuccio - A seguito dell'incontro sono state numerose le adesioni a questa proposta. Appena il Piemonte tornerà in 'zona arancione' verranno formalizzate tutte le richieste e a seguire stileremo un calendario delle iniziative. Metteremo a disposizione in modo gratuito la tensostruttura per favorire la ripresa delle attività".

Il progetto è stato concordato con i Servizi di Igiene e Sanità Pubblica dell'Asl Vercelli e la Polizia locale di Santhià: per lo svolgimento delle attività verrà seguito un rigido protocollo anti Covid -19. "Stiamo valutando anche una delibera di giunta che possa esentare eventuali richieste di occupazione di suolo pubblico in luoghi o parchi proprio da parte delle palestre o delle associazioni sportive nella nostra città" conclude Cappuccio.