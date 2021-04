In 20 giorni 44 guarigioni: sono 40 ora i positivi

Santhià, Coronavirus: in diminuzione il numero dei contagi. Sono, infatti, 40 attualmente i cittadini positivi al Covid-19; di questi uno è ricoverato in ospedale, quattro hanno un'età inferiore ai 17 anni. La situazione, come ribadisce il sindaco Angelo Cappuccio, rimane nella media, se confrontata con altri Comuni piemontesi "anche se ha visto negativizzarsi 44 persone negli ultimi 20 giorni".

Sono 3188 i santhiatesi che hanno effettuato almeno un tampone dall'inizio della pandemia e 24 i deceduti a causa del Covid-19. Il nuovo punto vaccinale, allestito nella sede degli Alpini, da mercoledì 7 aprile, accoglie tutto il prospetto vaccinale del territorio e sostituisce momentaneamente il presidio sanitario. Dal 18 marzo sono raddoppiate inoltre le giornate dedicate alla somministrazione del farmaco: sono quasi state ultimate le vaccinazioni per gli over 80, oltre a quelle effettuate a operatori sanitari e socio sanitari assistenziali, agli insegnanti, ai volontari dediti all'assistenza e a quelli della Protezione Civile e agli operatori delle Forze dell'Ordine.

"Sono già programmate giornate interamente dedicate alle persone fragili, che i medici di famiglia hanno comunicato al Sisp dell'Asl di Vercelli come intrasportabili - spiega Cappuccio - Avevo già formalizzato la mia richiesta ufficiale al direttore generale dell'Azienda sanitaria, il dottor Angelo Penna, affinché, quando ci saranno vaccini, aumentino le giornate dedicate alle somministrazioni per far fronte alle tante richieste dei santhiatesi che si sono prenotati nelle scorse settimane".

Proseguiranno le vaccinazioni nella sede vaccinale degli Alpini venerdì 9 aprile, lunedì 12, giovedì 15 e sabato 17 aprile.

Si svolgeranno, inoltre, mercoledì 14 e venerdì 16 aprile i tamponi molecolari in pit stop drive nel piazzale dell'ex palazzina ambulatori per i soggetti segnalati dal medico di famiglia o dal sisp Asl-Vercelli.