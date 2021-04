Cigliano casi in discesa dopo gli incrementi dei giorni scorsi

Coronavirus: a Cigliano si registra una discesa dei casi dopo gli incrementi dei giorni scorsi. A Moncrivello il bollettino è stabile. Come già successo in altre fasi dell'epidemia, Cigliano si muove in controtendenza rispetto al territorio. Intorno al 20 marzo, mentre in diversi centri vicini l'epidemia avanzava, il paese registrava un record di guarigioni che lo ponevano tra le aree meno colpite in proporzione al numero di abitanti. Ma il primato è durato poco: con l'inizio di aprile i contagi sono iniziati a crescere fino ad arrivare ai 40 del 6 aprile (il doppio rispetto a nemmeno tre settimane prima). Nella mattinata di oggi, venerdì 9, si registra tuttavia una flessione a 33 casi.

A Moncrivello la situazione appare più stabile: secondo l'ultimo aggiornamento i positivi al tampone sono 12. Pochi giorni fa tuttavia si è registrata la morte di una persona, che pur essendo residente in paese viveva in un altro Comune, in casa di parenti.