Centro vaccinale: cambia la logistica per evitare assembramenti e code

Cambia la logistica del centro vaccinale di Borgosesia per evitare assembramenti e attese. La gestione delle somministrazioni del farmaco al Teatro Pro Loco nei giorni scorsi aveva fatto registrare alcuni assembramenti per l’attesa delle persone prima di ricevere il vaccino.

Oggi, venerdì 9 aprile, dopo un sopralluogo del direttore sanitario dell'Asl Vercelli Gualtiero Canova con il sindaco Paolo Tiramani, è stato valutato di aprire tutto il teatro per favorire l’attesa delle persone in piena sicurezza, modificando il percorso per l’accesso allo stabile di via Sesone 8.

Proprio per evitare assembramenti e attese prolungate, l’Asl e il sindaco raccomandano di presentarsi all’appuntamento vaccinale all’orario preciso indicato nella convocazione. "L'obiettivo comune è fornire ai cittadini un servizio efficiente - dice il sindaco - ringrazio il direttore generale dell'Asl, Angelo Penna e il direttore sanitario Canova, per essersi attivati con il Comune, individuando una soluzione che consentirà di vaccinare i nostri anziani senza esporli al rischio di assembramenti e potenziali contagi. Aggiungo poi un ringraziamento particolare, da tutta la Valsesia, al dottor Canova, che sta svolgendo personalmente un servizio di vaccinazione a domicilio, nei paesini dell'alta valle, per tutti coloro che hanno difficoltà a raggiungere i centri vaccinali: un gesto di sensibilità e dedizione al territorio".

Le vaccinazioni domiciliari sono iniziate da alcuni giorni in tutto il territorio di competenza di Asl Vercelli: nella zona di Vercelli città e nei e dintorni l’attività vaccinale a domicilio è realizzata in collaborazione con l’Auser, in Valsesia e nel Santhiatese viene realizzata dal personale dell’Adi, l’Assistenza Domiciliare Integrata dell’Asl che impegna tanti medici anche a titolo volontario, compresi Penna e Canova, dando un segnale forte per stimolare l’adesione dei medici alla campagna vaccinale. Ci sono poi

una decina di medici di base su tutto il territorio che hanno dato disponibilità anche per supportare le vaccinazioni a domicilio. Una ventina, al momento, ha invece aderito per eseguire i vaccini nei propri ambulatori e nelle sedi territoriali.