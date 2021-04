Coronavirus: ad Alice Castello e Borgo d'Ale i contagi sono stabili. Da circa una settimana il bollettino di Alice Castello è fermo a quota 15. Una volta oltrepassato il picco dei 40 casi a metà marzo, la curva ha imboccato una discesa lenta, nella quale le guarigioni vengono quasi del tutto rimpiazzate da nuovi contagi.

Una tendenza simile si riscontra anche a A Borgo d'Ale, dove però il numero dei contagiati non arriva alla decina. In attesa di un possibile aggiornamento a seguito delle festività pasquali, il dato lascia ben sperare. In municipio prosegue intanto il servizio a supporto delle persone che intendono prenotare la vaccinazione. Alla categoria dei settantenni si è aggiunta quella dei nati tra il 1952 e il 1961, che da ieri, giovedì 8 aprile, possono esprimere la propria preadesione sul portale Il Piemonte ti vaccina. Chi avesse difficoltà a inserire il proprio nominativo può rivolgersi all'ufficio di polizia locale il martedì dalle 14 alle 16 e il giovedì dalle 9 alle 11.