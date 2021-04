Un centro per i bambini con disturbi intellettivi e relazionali

Borgo d'Ale: in via Carducci 23 ha aperto Fondazione Casa Regge, un centro per la cura di bambini con disturbi intellettivi, relazionali e comportamentali.

L'ente senza scopo di lucro è stato creato da Gianluca Averono insieme ai suoi famigliari. "Lo scopo è il trattamento di difficoltà e disabilità dei piccoli di due, tre anni fino ad arrivare agli adolescenti" spiega il fondatore, otorinolaringoiatra e dirigente medico dell'ospedale di Biella.

La nuova realtà conserva il cognome dei nonni materni di Averono, la cui abitazione è stata appositamente ristrutturata. "Non si tratta di una struttura residenziale né di un centro diurno - precisa - Piuttosto di un centro riabilitativo e terapeutico, dove si svolgeranno trattamenti individuali o a piccoli gruppi". Le figure che operano nella Fondazione sono quelle dello psicomotricista, del logopedista, dell'educatore, dello psicologo e dello psicoterapeuta, oltre a consulenti esterni. "La nostra è una visione integrata, che affronta il problema unendo le prospettive di più discipline" spiega Averono. Un approccio che in zona è piuttosto raro. "Purtroppo, aggiungerei. A oggi molte famiglie devono percorrere chilometri da un centro all'altro per garantire ai figli tutte le terapie necessarie" sottolinea Averono.

Fondazione Casa Regge mira quindi a diventare un punto di riferimento di un'ampia zona. "Abbiamo preso contatti con le scuole e le Asl del circondario - prosegue il fondatore - Vogliamo essere al servizio del nostro territorio, anche agevolando l'accesso a queste cure dispendiose, lunghe e articolate". D'altro canto intervenire sin dalla tenera età è fondamentale, sempre "con un gruppo di professionisti che abbiano cuore e cervello collegati insieme" sottolinea Averono.