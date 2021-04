Romagnano: al via i lavori per il ponte provvisorio

Sopralluogo, nella mattinata di martedì 6 aprile, da parte del presidente della Regione Alberto Cirio e dell'assessore regionale ai Lavori pubblici Marco Gabusi, insieme al presidente della Provincia di Novara Federico Binatti e del consigliere delegato alla Viabilità Marzia Vicenzi, a Romagnano Sesia per un aggiornamento da parte di Anas a proposito delle tempistiche per la realizzazione del ponte provvisorio sul Sesia. Presente anche il consigliere regionale Carlo Riva Vercellotti.

Il sopralluogo a una delle opere devastate dall’alluvione di ottobre è servito "per dare il via ai lavori che inizieranno mercoledì 7 aprile con le bonifiche - spiega Cirio - Entro luglio verrà attivato il ponte per il passaggio provvisorio ed entro due anni verranno terminati i lavori. Grazie al prezioso lavoro di Regione ed Anas, e nonostante tutte le difficoltà del Covid, stiamo rispettando i tempi prefissati. Ma abbiamo bisogno che dallo Stato arrivino le risorse per le nostre aziende private, messe in ginocchio da questa grave calamità. Il nuovo capo della Protezione civile ha sul tavolo il nostro dossier. Il tempo stringe e le nostre imprese, se non verranno aiutate, non potranno ripartire".

I lavori saranno avviati a conclusione delle operazioni di bonifica per rilevare la presenza di eventuali ordigni bellici. "In questo modo sarà ripristinato il collegamento del nostro territorio con quello di Vercelli - rileva Binatti - Anas ha inoltre anticipato che, contemporaneamente, si sta provvedendo alla progettazione del nuovo ponte definitivo. Siamo particolarmente soddisfatti per come Anas, in costante contatto con il nostro Ente e con la Regione, sta operando nel Novarese, dove, oltre al ponte di Romagnano, si sta attivando anche per la realizzazione di altre importanti opere viarie".