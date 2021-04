Primo piano di investimenti dell'Amministrazione Pairotto: "Tutto qui?"

Tronzano: l'amministrazione Pairotto approva il suo primo piano di investimenti. In programma ci sono la rimozione dell'amianto da un edificio comunale, la posa di nuovi cestini per la spazzatura, il rifacimento della segnaletica.

"Tutto qui?" si chiedono critiche le minoranze, che sottolineano come il paese necessiti di diversi altri interventi. "A oggi stiamo lavorando per recuperare nuove risorse con pratiche lasciate in sospeso da chi ci ha preceduto - rispondono dalla giunta - A luglio presenteremo dati più precisi attraverso il nuovo Documento unico di programmazione, quindi daremo il via a investimenti corposi".

Al momento tra le opere pubbliche spicca il recupero dell'edificio comunale vicino al municipio. "Verranno eliminate le lastre in amianto ormai degradate" spiega il sindaco Michele Pairotto. La struttura ospita al piano terra le auto della Protezione civile e della casa di riposo, nonché il deposito per il Banco Solidale e il magazzino dell'ufficio tecnico. "Al primo piano invece si trovano due alloggi popolari attualmente inutilizzati: l'idea è di destinarli alle associazioni del paese" spiega il primo cittadino. L'opera sarà finanziata con un contributo statale di 100.000 euro, destinato tra l'altro alla messa in sicurezza del patrimonio pubblico.

Gli altri investimenti approvati, invece, riguardano le strade. "In centro paese e a Salomino collocheremo nuovi cestini, anche per le deiezioni dei cani" afferma il vicesindaco Fausto Valdo. Nelle stesse aree saranno ripristinati alcuni cartelli stradali e la segnaletica orizzontale. "Questi interventi dovrebbero completarsi entro l'estate, quando effettueremo anche una revisione dei sensi unici - aggiunge Valdo - In corso Vittorio Emanuele, nel tratto davanti alla farmacia, verrà probabilmente ripristinato il doppio senso di circolazione".