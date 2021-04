Cigliano: addio all'ex sindaco Franco Regis

Cigliano: è morto Franco Regis. Era stato sindaco dal 1977 al 1981. Lo si può ricordare la sua attività politica, per il suo impegno nella vita sociale, per il servizio di volontariato nella Protezione civile. Oppure semplicemente per le barzellette che amava raccontare a chi lo incontrava, anche a 'raffiche' di due o tre battute alla volta. Franco Regis, classe 1943, aveva un temperamento battagliero e passionale. Lo aveva dimostrato con il suo impegno in amministrazione comunale, durato 25 anni nel ruolo sia di consigliere sia di sindaco. L'ultima discesa in campo era stata nel 2009 contro l'uscente Giovanni Corgnati, poi risultato vincitore.

Tuttavia nemmeno in tempi recenti aveva smesso di interessarsi e di esprimersi in prima persona sulle vicende politiche del paese. Non solo. L'ultimo post pubblicato sul gruppo Facebook di Cigliano faceva riferimento alla grave malattia che gli era stata diagnosticata appena un mese fa. Ringraziava per la vicinanza dei suoi concittadini e invitava i credenti (come lui stesso era) a recitare una preghiera. Purtroppo la vicinanza della moglie Elisabetta, del fratello gemello Lello, dei tre figli e dei nipoti non gli è stata sufficiente a vincere quest'ultima sfida.