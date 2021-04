Parcheggio cimitero: abbandonano rifiuti, beccati e multati

Tronzano: abbandonano rifiuti nel parcheggio del cimitero ma vengono scoperti e multati. Il fatto è avvenuto pochi giorni fa ed è stato reso noto dall'amministrazione comunale come monito: inquinare costa. I responsabili, riconosciuti grazie alle telecamere di sicurezza dell'area, sono stati infatti sanzionati secondo la legge. "Ricordiamo a tutti i cittadini che rispettare il nostro ambiente consente di aumentare la qualità della nostra vita quotidiana" sottolineano gli amministratori.

Anche per scongiurare dannose 'tentazioni', nei prossimi mesi saranno installati nuovi punti di raccolta per vari tipi di rifiuti (tra cui pile elettriche) e contenitori per le deiezioni canine. I bidoni verranno installati in diverse parti del centro abitato. "Eventuali atti di inciviltà saranno puniti, come avvenuto nei giorni scorsi" avvertono dall'amministrazione.