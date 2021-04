Nuovo fondo per il campo da tennis: ora mancano solo i giocatori

Borgo d'Ale: il campo da tennis di via Ivrea ha un nuovo fondo. Ora mancano solo gli sportivi, che per giocare dovranno attendere l'allentamento delle restrizioni anti-Coronavirus.

Il lavoro è stato sostenuto da Pierantonio Bobba, gestore dell'area dall'inizio dello scorso anno. Peraltro il rifacimento della pavimentazione era citato proprio nel contratto stabilito con il Comune, che con questo accordo punta a salvare l'impianto dall'abbandono. L'arrivo di Bobba fa seguito infatti a un periodo in cui la terra rossa era rimasta orfana di giocatori e si era via via degradata.

Ora la manutenzione è a cura dello stesso gestore, in cambio dei proventi delle tariffe di utilizzo. "Un doveroso ringraziamento va a Bobba, che ha buona cura del campo" sottolinea il sindaco Pier Mauro Andorno. Oltre che sul terreno di gioco, simili lavori di sistemazione sono partiti anche nella vicina area fitness. A breve si spera di poter riaprire i cancelli, Coronavirus permettendo.