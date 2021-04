L'addio a Zanero, arbitro di gare di bocce

Il mondo delle bocce vercellese e valsesiano piange l'improvvisa scomparsa di Adriano Zanero, 69 anni. Nato nella frazione Galli, dipendente Teksid in pensione, per molti anni ha trascorso il tempo libero giocando a bocce per poi passare a dirigere le gare. Arbitro provinciale e dirigente della SSBD Crescentinese, aveva arbitrato l'ultima gara domenica 28 marzo.